Die Farbe deiner Socken - Ein Jahr mit Pipilotti Rist

Seit Pipilotti Rist 1997 den Duemila-Preis an der Biennale von Venedig gewonnen hat, ist sie international anerkannt. Zum ersten Mal lässt die Künstlerin einen Dokumentarfilmer an ihrer Welt teilnehmen und gewährt einen grosszügigen Einblick in ihre kreativen Prozesse, die Entwicklung von Projekten und die Zusammenarbeit mit ihrem Team. Michael Hegglin begleitet die Schweizerin in seinem Dokumentarfilm rund um die Welt und zeigt sie bei der Arbeit in ihrem Studio in Zürich ebenso wie im Museum of Modern Art in New York. Noch nie hat man Pipilotti Rist so privat gesehen.