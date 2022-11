Publikum… verzweifelt gesucht? Neue Strategien beim Deutschen Theaterpreis DER FAUST

In Zeiten, in denen sich Krise an Krise reiht, können Theater ihrer Aufgabe als Orte des Diskurses und der Meinungsbildung besonders gut gerecht werden und dennoch erhöht sich der Rechtfertigungsdruck: Welchen Stellenwert hat das Theater eigentlich? Für wen inszenieren die Häuser in Deutschland und wie schaffen sie es, bei immer mehr konkurrierenden kulturellen Angeboten ein vielfältiges Publikum zu erreichen? Oder laufen sie Gefahr, in der bürgerlichen Nische verhaftet zu bleiben? Wie können Theater heute in die Breite der Gesellschaft hineinwirken?