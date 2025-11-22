Kultur
Der Wert der Kultur - Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST
Kultur kostet – doch was ist sie uns wert? Theater stehen unter Spardruck und sind zugleich Orte der Debatte, der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 22.11.2025
- 19:20 - 20:00 Uhr
Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST wird 2025 im Theaterhaus Stuttgart verliehen. Die 3sat-Dokumentation fragt, wie Kulturschaffende mit den Sparzwängen umgehen – und wie sie die Bühne für eine neue Generation von Theaterfans bereiten.
Lebenswerkpreis als kulturpolitisches Signal
Mit dem Lebenswerkpreis wird Brigitte Dethier geehrt, Gründungsintendantin des Jungen Ensemble Stuttgart und prägende Stimme des Kinder- und Jugendtheaters. Gerade hier sind die Mittel knapp. Schauspielerin Homa Faghiri und Intendantin Christina Schulz vom Theater an der Parkaue in Berlin zeigen, wie sich trotzdem junge Menschen fürs Theater begeistern lassen.
Vor allem in Berlin wird heftig über Kürzungen gestritten. Schauspieler Milan Peschel, nominiert als bester Darsteller, spricht an der Volksbühne über das Theater als Resonanzraum unserer Gesellschaft. Es scheint Zeit für kreative Lösungen: Im Januar versteigerte das Berliner Ensemble eine Übernachtung auf seiner großen Bühne – für 1500 Euro.
Durch den Abend führt "Familie Flöz"
Die Dokumentation "Der Wert der Kultur" nimmt die Verleihung des Deutschen Theaterpreises zum Anlass, in aufgeheizten Zeiten zu fragen, wie Theater ihre Rolle als Stützen der Gesellschaft behaupten können – trotz knapper werdender Mittel. Poetisch und wortlos führt das international gefeierte Performance-Kollektiv "Familie Flöz" durch die Preisverleihung.
Ein Film von Mariietta Rebekka Schultz