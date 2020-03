Der steinerne Zeuge - Der Stephansdom erzählt Geschichte

Über dreißig Altäre finden sich im Dom.

Ausgangspunkt ist der sogenannte Tauschvertrag von Mautern aus dem Jahr 1137: Der Babenberger Markgraf Leopold IV. tauschte mit dem Bischof von Passau den Baugrund, auf dem heute der Dom steht, gegen Weingärten und Jagdgebiete in der Umgebung ein. Somit war der Bischof von Passau der "Hausherr" in der größten Kirche der östlichen Grenzregion des deutschen Reiches, aus der dann Österreich entstand.



Rund 330 Jahre wurde an Sankt Stephan in Wien gebaut, immer wieder wurde erweitert. Es ist eine kirchenhistorische Einzigartigkeit, dass Wien erst zum Bischofssitz erhoben wurde, als der Dom in der heutigen Form schon nahezu vollendet war. Der heutige Dom wurde also ursprünglich als gewaltige, aber doch nur einfache Kirche erbaut. Und doch war sie von Anfang an Ausdruck von Macht und politischem Gestaltungswillen.