Der Mehlspeis-Adel

Frau Steffi, die Grand Dame im Demel.

Quelle: ORF/Interspot

Im sinnlichen Spiel zwischen den Schöpfern der köstlichen Verlockungen und jenen, die ihnen erliegen, besuchen Baronesse und Durchlaucht (gesprochen von Ulrike Beimpold und Wolfram Berger) den Zauner in Ischl, den Demel in Wien und das Tomaselli in Salzburg und lassen sich dort von Marzipanapferln, Nougatschifferln und Fürstinnenschnitten betören. Die dort gewährten Einblicke hinter die Kulissen der Konditorenkunst lassen selbst den eingefleischtesten Schokoladefeind schmelzen.