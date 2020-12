Der Glöcklerlauf - Ein Raunachtsbrauch aus dem Salzkammergut

Einlaufen der Rindbacher Glöckler am Rathausplatz in Ebensee

Quelle: ORF/ORF-OÖ.

An mehreren Schauplätzen gleichzeitig waren deshalb Kamerateams unterwegs, um dadurch bemerkenswerte regionalen Unterschiede dieses beliebten Brauchs hervorheben zu können. Die Glöcklerläufe entstanden vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts als Heischebrauch an der Südspitze des Traunsees in Ebensee. Heischebrauch bedeutet so viel wie das Erbitten von Gaben und sich in der Stube des Gastgebers bewirten zu lassen.



Von Ebensee aus wanderte dieser Brauch zunächst nach Bad Ischl, um sich von dort auf das ganze Salzkammergut auszubreiten. Dieses Brauchtum wird bis heute gefeiert – jeweils am Abend der letzten Rauhnacht, also vom 5. auf 6. Jänner. Die Glöckler gelten als „gute Lichtgeister“ und ziehen in weißen Gewändern mit kunstvoll gearbeiteten und mit Kerzen beleuchteten Glöcklerkappen von Haus zu Haus. Sie singen Hirten- und Weihnachtslieder.