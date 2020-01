Der Boss, Walt Disney und die vergessenen Oscars

Virtual Reality, 360° und Rundumblick: So komplett wie möglich in unbekannten Welten zu versinken ist heute Trend. Neu ist das nicht. Bei Recherchen zu 360°-Filmen stiess Journalistin Patricia Banzer auf einen Mann, der schon im letzten Jahrtausend für die Expo 64 im Kreis filmte: Ernst A. Heiniger. Der Traum der totalen Immersion des Zuschauers ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Den Rest seines Lebens tüftelte der gebürtige Thurgauer an einem neuen 360°-System namens Swissorama, welches die Sehgewohnheiten revolutionieren sollte. Es kam ihm jedoch einiges in den Weg: der Zeitgeist, sein Eigensinn, sein Alter.