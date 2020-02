Das Universum des Hermann Nitsch

Es gibt wohl kaum einen Akteur aus der österreichischen Kunstszene, der einen so umfassenden Ansatz verfolgt wie der Mitbegründer des Wiener Aktionismus. Am 29. August 1938 in Wien geboren, war die Kindheit von Hermann Nitsch gekennzeichnet von den Gräueln des Krieges. Schon bald nach seiner Ausbildung sorgte er mit ersten Aktionen für Aufsehen, verwendete nach roter Farbe immer öfter Blut oder Gedärme und war erfüllt vom Vorhaben eines 6-Tage-Spiels, das für Akteure wie Betrachter zur Ganzkörpererfahrung werden sollte. Mit dem Orgien Mysterien Theater setzte er diesen Anspruch schließlich 1998 auf seinem Schloss Prinzendorf um.