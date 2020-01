Das Naturhistorische - Hinter den Kulissen eines Wiener Museums

Die Anthropologin Karin Wiltschke im Naturhistorischen Museum.

Quelle: ORF/Florian Gebauer

Anhand uralter Steine, Meteoriten, Knochen oder Skelette fördern die Expertinnen und Experten - Paläontologen, Entomologen, Zoologen und Vertreter zig anderer Fachrichtungen - immer wieder neue, kuriose oder gar sensationelle Erkenntnisse zutage. "Neugier treibt uns an", sagt etwa Anthropologin Doris Pany-Kucera. Alle hier erforschen "das Früher", um "das Heute" besser verstehen zu können. Sie möchte anhand von Knochenspuren nachweisen, wie oft eine Frau schwanger war.



Sollte sich ihre Methode als erfolgreich herausstellen, könnten neue Kapitel uralter Familiengeschichten geschrieben werden. Dafür nehmen sie auch die Mühen der Ebene in Kauf, denn, so Kollegin Karin Wiltschek: "Grundlagenforschung ist nicht sexy. Es ist beinharte Arbeit." Spricht's und vertieft sich wieder in dieselbe.