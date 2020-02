Das getunte Schnitzel

Was Forschung und Industrie seit Jahrzehnten beschäftigt – ein rein pflanzliches Produkt mit demselben Eiweißgehalt von Fleisch

Quelle: ORF

Die lange Wunschliste an die Nahrungsmittelindustrie wird zur kaum mehr erfüllbaren Aufgabe, wie zahlreiche Lebensmittelskandale der letzten Zeit verdeutlichen. Wie und was wir (über)morgen essen, ist also längst nicht mehr nur das Geheimnis des Küchenchefs. Ob künstlich hergestellt, ernährungsphysiologisch optimiert oder regional und biologisch gewachsen, was sich in den kommenden Jahren im Supermarktregal halten kann, entscheiden nicht mehr allein spontane Geschmacksvorlieben und das Sonderangebot. Essen ist längst auch ein gesellschaftspolitischer Akt.