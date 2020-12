Das Geheimnis der Meister - William Turners "Wolken über Wasser"

Die lichterfüllte Szene am Meer lässt einen die Kraft der Elemente spüren - und das, obwohl das Originalgemälde mitgenommen wirkt. In Turners Atelier hat es hineingeregnet, die Leinwände wurden feucht. All das muss bei der Rekonstruktion berücksichtigt werden. Das Team sucht und findet sogar den exakten Standort von Turners Küstenszene. Vor allem aber geht es natürlich um die Kunst, nicht nur die Farben und Formen, sondern auch die Gefühle in der Kopie zu erzeugen, die Turner im Betrachter anspricht.