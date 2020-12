Das Werk zeigt die Straße vom Wasser aus. Von wo und wie hat Monet das gemalt? Das Team aus Künstlern, Handwerkern und Wissenschaftlern will das Besondere des Ortes nachempfinden. Für ihre Skizzen steigt Expertin Charlotte ins Boot. Das Licht auf den Wellen und das Unbemalte, die freien Stellen der Leinwand, werden ihre größte Herausforderung. Auf der Suche nach einer originalen Leinwand findet das Team Nachfolger des Händlers in Paris, der auch die Impressionisten beliefert hat, und in London besuchen sie einen Rahmenhersteller. Ob die Rekonstruktion gelungen ist, kann nur der Vergleich mit dem Original zeigen.