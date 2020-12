Kultur

Das Geheimnis der Meister - Kees van Dongens "Finger an der Wange" (1910)

Ein niederländischer Künstler in Paris, Star der Salons, Freund von Pablo Picasso und Vertreter der "Wilden", der "Fauves": Das Expertenteam begibt sich auf die Spuren von Kees van Dongen. Die Kunstdetektive wollen eines seiner schönsten Frauenporträts rekonstruieren: "Finger an der Wange". Auf den ersten Blick wirkt das Bild einfach, aber es ist komplex aufgebaut. Am Schwierigsten ist es, den verträumten Blick der Porträtierten einzufangen.

