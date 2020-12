Burgen und Schlösser zur Weihnachtszeit

Auf Schloss Kewenig in der Südeifel findet ein Weihnachtsmarkt im ganz großen Stil statt. Die Schlossherren Denise und Francy Weyrich-Zenner haben das marode Anwesen gekauft und in kleinen Schritten liebevoll saniert. In der Vulkaneifel bereitet sich Burgherr Hans-Günter Hoffmann von Guretzky-Cornitz von der Burg Dreis auch schon auf Weihnachten vor. Ein Malermeister, der für das Burgcafé die Kuchen und Torten höchstpersönlich backt, möchte in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit den Nachbarinnen und Nachbarn der Burg, mit sozial Benachteiligten und Menschen mit Behinderung aus der Umgebung eine große Backaktion starten.