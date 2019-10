Bühnenstars von morgen - Hinter den Kulissen der Wiener Musikuniversität

Doch was macht den guten Ruf aus? Ein Jahr lang hat Barbara Weissenbeck mehrere Studierende begleitet - vom Unterricht, zu den Proben bis hin zum Auftritt. Durch diese persönlichen Einblicke entsteht ein facettenreiches Portrait der Wiener Musikuniversität. Für den einen ist Musik wie eine Droge, die unheilbar süchtig macht. Für andere ist das Musizieren in der Gruppe, die Kommunikation zwischen den Instrumenten die größte Erfüllung. Die Motivationen der Studierenden sind so verschieden wie die Studienrichtungen der Wiener Musikuniversität, die 1817 gegründet wurde.