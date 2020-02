Zum 70. Mal eröffnet im Februar die Berlinale mit Stars und Gästen aus aller Welt. 3sat schaut auf die bewegte Geschichte des Festivals und erinnert an große Kinomomente und heftige Debatten. Das größte deutsche Filmfestival war von Anfang an ein politisches Festival und ist es geblieben, auch nach dem Ende des kalten Krieges. In diesem Jahr hat es mit Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek eine neue Doppelspitze. Bleibt die Berlinale ihrem Ruf als politischstem aller A-Festivals gerecht?