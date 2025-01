Bayerischer Filmpreis 2024

Nominierte BR-Produktion in der Kategorie "Bester Film": Neben der BR-Koproduktion "Treasure – Familie ist ein fremdes Land" von Julia von Heinz mit Lena Dunham und Stephen Fry sind in der Kategorie "Bester Film" noch Tim Fehlbaums "September 5" mit Leonie Benesch sowie Nora Fingscheidts "The Outrun" mit Saoirse Ronan nominiert. Die Nominierungen sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert, der Gewinnerfilm erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Die Entscheidung der Jury über den "Besten Film" wird im Rahmen der Preisverleihung am Freitag, 24. Januar 2025 im Prinzregententheater München bekannt gegeben.