Schnörkellose Strenge, Horizontale, Vertikale, Stahl und Glas - Grundelemente der Bauhaus-Architektur. Als Stilvision in seinen Anfängen 1919 radikal modern, ist das Bauhaus längst zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden. 2019 wird der 100. Geburtstag der Architektur- und Designschule Made in Germany gefeiert, allein in Deutschland mit mehr als 600 Veranstaltungen. 100 Jahre Bauhaus, 100 Jahre Erfolgsgeschichte, die bis heute fortgeschrieben wird. 3sat würdigt die Geschichte des Bauhauses mit einer zweiteiligen Dokumentation.