Aufgetischt - Wiener Neustadt

Die Stadt wurde zu einem Ort für unterschiedlichste Experimente. Eine Prägung, die heute bei den Wiener Neustädtern die Lebensgeister weckt und sie für Neues zugänglich macht. Einige dieser Menschen spürt "Aufgetischt" auf: Wenn Christine Eberl die Hohe Wand erklimmt und auf das Wiener Neustädter Becken blickt, füllt sie ihren inneren Bildspeicher für ihre Öl- und Acrylbilder. Doch die beste Sicht auf Wiener Neustadt haben die Mitglieder der Militärakademie, wenn sie mit ihren Fallschirmen aus luftiger Höhe zu Boden schweben. Sind einmal die musealen Austro-Daimler Fahrzeuge angesprungen und kommen auf der Porsche-Teststrecke so richtig in Fahrt, dann schlägt in Gerhard Weinzettels Brust das Herz eines echten "Benzinbruders".