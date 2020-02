Aufgetischt: Wien - Handgemacht

Der Silberschmiedemeister Yakup Kurter in seiner Werkstatt

Quelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

Talent und familiäre Vorbelastung haben den Syrer Yakub Kurter zum Meister einer traditionsreichen Silberschmiede werden lassen. Ob Besteck, Schale oder Objekt: Das Metall gehorcht ganz seinem Begehr.



Als Krimiautor tut Reinhardt Badegruber das, was ihn zwangsweise in die Untiefen der Sprache des Milieus führt. Etwas Flüchtiges einzufangen gehört zu den Leidenschaften des Philosophen, Aromatherapeuten, Parfümeurs und Kosmetikhersteller Wolfgang Lederhaas. Die Frage, ob Wien einen speziellen Duft verströmt, ist bei ihm in besten Händen.



Hausmannskost mit Finesse oder kulinarische Verführung dürfen bei einem Abenteuer in Wien nicht fehlen. Ob Kochgenossinnen oder das Lokal "LUDWIG van", sie überraschen und überzeugen.