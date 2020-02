Aufgetischt - Sulmtal und Sausal

Gleich, ob in Kitzeck, St. Nikolai oder St. Andrä. Gastronomisch ist die Region Sulmtal Sausal eine Schatztruhe, wo dekorierte Spitzenköche und -köchinnen und einfache Buschenschank-Wirtinnen Tür an Tür leben und arbeiten. Kunst, Handwerk, Kulinarik und verführerische Natur - Lavendelfelder, Weingärten, Kastanienwälder - eine Hommage an die Kraft der Weiblichkeit und die Schönheit der südlichen Steiermark.