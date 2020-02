Aufgetischt - Ein Kärntner Marktplatz

In der Stadt gab es zu wenig Brot nach dem Geschmack des damaligen Jusstudenten, also übernahm er mit seiner Frau den väterlichen Hof, den die beiden jetzt nach Demeter-Kriterien führen. Seine Felder bestellt er nach der 7 Felder Wirtschaft: einen Fruchtwechsel 7 Jahre hindurch. So schafft und behält er einen gesunden Boden über Jahrzehnte hinweg.