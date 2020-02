Aufgetischt - Der Attersee

Regisseurin Claudia Pöchlauer mit dem philosophischen Tischlermeister Norbert Haberl aus Nussdorf

Quelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

Zu groß für einen See, zu klein für ein Meer. Der Attersee ist ein Naturschauspiel, ein Sehnsuchtsort, ein Lebensraum besonderer Güte. Mangels kaiserlichen Interesses, dieses galt anderen Orten im Salzkammergut, wurde der See abseits des höfischen Lebens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend als Urlaubsort entdeckt. Vom liberalen städtischen Bildungsbürgertum. Eine aufgeschlossene Gesellschaft mit moderner Gesinnung, in Musik, Malerei oder Architektur, fuhr auf´s Land und ließ es sich richtig gut gehen.



Das ist bis heute so geblieben: Ein Archäologe und Taucher führt in die geheimnisvolle Unterwasserwelt, ungewohnte Perspektiven erschließt ein junges Team beim sommerlichen Festival in Attersee, ein listiger Tischler zeigt in Nussdorf seine Unikate, eine experimentierfreudige Brennerin ihr berauschendes Sortiment in Weyregg. Ein Buchhändler und Schriftsteller aus Seewalchen erzählt vom täglichen und kreativen Leben am See, eine Wirtin von den Erlebnissen einer Gastgeberin. Vergangenes und Innovatives, Herausragendes und Alltägliches, Lässiges und Altverliebtes, am See verschwimmen alle Gegensätze und fließen harmonisch ineinander.