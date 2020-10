Früchte des Zorns - Das kulturelle Erbe der Arabellion

Dreh und Angelpunkt der Revolution in Ägypten war der Tahrir-Platz – der „Platz der Befreiung“. Heute ist er eine Betonwüste – es erinnert nichts mehr an den Aufbruchsgeist von vor zehn Jahren. Noch immer lebt die Karikaturistin Doaa El-Adl in Kairo. Die 41-Jährige zeichnet, worüber in der ägyptischen Gesellschaft wenig gesprochen wird: die Heirat Minderjähriger, Weltpolitik, Islamismus, die Rolle des Militärs. Ein gefährlicher Job in Ägypten, wo unabhängiger Journalismus, ob in Schrift oder Bild, kaum möglich ist. Wir treffen die Künstlerin bei ihrer täglichen Arbeit und sprechen mit ihr über ihren Umgang mit Zensur und Gefahr.