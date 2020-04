Aphrodites geplünderte Insel - Zypern: Steinbruch der Geschichte

Restaurierwerkstätten Kykkos Research Center, Nikosia.

Quelle: ORF/MR-Film/Gustav W. Trampitsch

Komplette Ikonostasen wurden abtransportiert, Fresken sachgerecht abgenommen und dann in Teile geschnitten und verkauft. Organisierter Raub zypriotischer Kunst beschäftigt Ermittlungsbehörden und Gerichte weltweit. Unersetzliche Mosaike, kostbare, viele Jahrhunderte alte Ikonen, aber auch antike Artefakte sind Jahrzehnte lang über verschiedene Kanäle in den illegalen Kunsthandel gelangt.



In der langen Reihe derer, die sich an der Kultur Zyperns selbst bedienten, kam noch vor den Türken der Abenteurer, Kaufmann und Diplomaten Luigi Palma di Cesnola. Dieser war im 19. Jahrhundert US-Konsul auf Zypern. Er betrachtete die Insel als eine Art kulturellen Selbstbedienungsladen. Mit seiner riesigen Sammlung wertvollster Zeugnisse zypriotischer Kultur wurde das Metropolitan Museum von New York zur Gründung bestückt.