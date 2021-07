Albrecht Schnider – Was bleibt

Albrecht Schnider gilt als einer der wichtigsten Künstler der Schweiz und geniesst internationale Anerkennung. Neben kleinformatigen Leinwänden lässt Schnider auch riesige Acrylbilder in fast industrieller Herstellung ausführen. Geboren als Bergbauernbub in Sörenberg lebte er dreissig Jahre lang im Ausland. Kürzlich kehrte er in die Schweiz zurück, in ein Dorf am Thunersee.