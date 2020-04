Al Pacino - Star wider Willen

Am 25. April 2020 feiert er seinen 80. Geburtstag. New York, seiner Heimatstadt, ist er bis heute treu geblieben. Dort wird er 1940, als Alfredo James Pacino, Sohn italienischer Einwanderer geboren. Der Vater Salvatore verlässt die Familie, als Al gerade mal zwei Jahre alt ist. Er wächst bei seiner Mutter Rose und den sizilianischen Großeltern auf, in der rauen South Bronx. In der Schule ist er ein Außenseiter. Das Schauspielen wird zu seiner Überlebensstrategie, die Bühne und das Theater ziehen ihn magisch an. Als Al Pacino am Broadway erste Erfolge feiert, zeigen auch die ersten Filmregisseure Interesse an seinem außergewöhnlichen Schauspieltalent.