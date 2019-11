Adventmärkte in Kärnten

Alle Jahre wieder erstrahlt der Veldener Advent.

Quelle: ORF/Kärnten Werbung

In dieser Weihnachtsgeschichte werden die Christkindlmärkte von Klagenfurt, Villach, Velden, Pörtschach, dem Pyramidenkogel, Bad Kleinkirchheim und der Katschberger Adventweg besucht. Neben stimmungsvollen Bildern werden die Besonderheiten des jeweiligen Adventmarktes hervorgehoben. In Klagenfurt sind es die zwei unterschiedlichen Märkte am Neuen Platz und am Domplatz, in Villach erwartet uns die Ankunft der Engerln und des Christkinds mit dem Drauschiff. In Bad Kleinkirchheim steht ein Christkindlpostamt und die Orte Velden, Pyramidenkogel und Pörtschach werden mit dem Schiff verbunden. Am tief verschneiten Katschberger Adventweg können in der Teddybärenwerkstatt sogar Weihnachtsengel repariert werden. Die Weihnachtsgeschichte um das verlorene Engerl wird vom Schauspieler Maximilian Achatz erzählt. Seit Jahren boomen Adventmärkte – altes Brauchtum wird innovativ verpackt und jeder Markt hat seine Besonderheiten: vom schwimmenden Christbaumwald am Millstättersee über den Bauernadvent bis zum höchstgelegenen auf der Petzen in 1700m Höhe.