Kultur

Advent in Vorarlberg

Ein märchenhaft verschneiter Garten in Ludescherberg, eine wunderbare mittelalterliche Burg in Feldkirch und eine heimelige Montafoner Stube im Schrunser Heimatmuseum - das sind die heurigen Schauplätze für die Sendung "Advent in Vorarlberg".

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.12.2020