Die Sendung steht ganz unter dem Motto "Engel". In "Advent in Vorarlberg" erzählt Pater Johannes Wolf was wir über Engel aus der Bibel wissen. Wir besuchen Bregenzerwälder Kinder in einer Bastelstube. Eine Engel-Sammlerin zeigt uns ihre Schätze und ein Schnitzer philosophiert über seine anfänglichen Schwierigkeiten mit Engeln. Viele Schutzengel hatte Lukas Bilgeri, der eine schwere Krankheit überwunden hat. Dudelsackpfeifen, Geigen, Harfen, eine Stubenmusik und ein Bläserensemble, sowie zwei Chöre stimmen auf die Adventzeit ein.