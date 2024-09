6 Tellenbuben – Die Geschichte der Tellspiele Altdorf

Die Tellspiele Altdorf sind ein Schweizer Unikum: Seit 1899 spielen Urner Spielleute regelmässig Friedrich Schillers Drama «Wilhelm Tell». Zum 125 Jahre-Jubiläum setzt die Tellspielgesellschaft Altdorf auf eine aufwändige Neuinszenierung. Dafür proben unter der Regie von Annette Windlin seit Monaten über sechzig Laienschauspieler. Die 12-jährige Alma Heinzer spielt eine Hauptrolle in der Neuinszenierung 2024. Sie ist in der Rolle des Walter Tell zu sehen. Das vermeintliche Novum, dass ein Mädchen die Bubenrolle spielt, ist übrigens gar keins: Bei der Uraufführung 1804 im von Johann Wolfgang von Goethe geleiteten Weimarer Hoftheater spielte die kleine Corona Becker die Rolle zur Zufriedenheit Friederich Schillers. Der Film porträtiert neben Alma Heinzer noch fünf weitere ehemalige Walter Tell-Darsteller: den Sprachforscher Felix Aschwanden, den Berufsschauspieler Andri Schenardi, Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin, Bruder Gerold, Benediktinermönch Einsiedeln, den diesjährigen Wilhelm Tell Darsteller Matteo Schenardi, sowie den Autor des Films, Felice Zenoni.