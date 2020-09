50 Jahre Woodstock - Eine neue Musiker-Generation

Clio hat für die Dokumentation "50 Jahre Woodstock" den Song "Piece Of My Heart" von Janis Joplin eingespielt. "Für Frauen wie mich", sagt sie, "ist Janis Joplin als Frau in einem Business, das auch heute noch fast nur aus Männern besteht, wegweisend. Ohne Janis Joplin gäbe es mich und all die anderen nicht."