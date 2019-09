Auferstanden aus Platinen - Die Heimcomputerszene in der DDR

Die Bastler von damals sind heute über 40. Im Film erzählen sie ihre Geschichte und lassen den Alltag in der DDR der späten 80er Jahre wieder auferstehen. Sie erinnern sich an die Zeit, als sie in ihren Jugendzimmern abtauchten und sich nächtelang an Rechnern wie dem C64 und dem DDR-Pendant K 85/3 übten. Obwohl ihre Biografien unterschiedlich verliefen, haben einige ihr Faible erfolgreich zum Beruf gemacht. Einer von ihnen, Volker Strübing, führt durch den Film.