Die empörte Republik

Beim Besuch des Google-Büros in Berlin fragt Jakob Augstein im Gespräch mit NewsLab-Chefin Isabelle Sonnenfeld nach der Verantwortung der großen Tech-Konzerne: Beeinflussen Google, Facebook & Co. nicht mittlerweile unsere gesellschaftlichen Debatten? Was es bedeutet, wenn eine Debatte im Netz entsteht, dort befeuert und begleitet wird, hat die ehemalige Europaabgeordnete Julia Reda im Rahmen des Urheberrechts-Streits erfahren. Beim Besuch in Brüssel berichtet sie Jakob Augstein, welche Vor- und Nachteile Onlinekommunikation aus ihrer Sicht hat.