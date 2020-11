100 Jahre Berlinograd. Der russische Mythos an der Spree

Neben einem kurzen historischen Rückblick auf die russischen 1920er-Jahre in Berlin stellt die Dokumentation heutige Berliner russophone Kulturschaffende vor, die seit ihrer Einreise in den 1990er-Jahren sprachlich und persönlich in der deutschen Aufnahmegesellschaft angekommen sind. Viele von ihnen verdienen als kreative Freiberufler ihren Lebensunterhalt und tragen auf eigene, spannende Weise zur intellektuellen und künstlerischen Vielfalt Berlins bei. Sie engagieren sich beruflich häufig in Beziehung zu ihrem früheren Heimatland und haben damit eine wichtige Mittlerfunktion zwischen Ost und West.