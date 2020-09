Dabei tauchen immer wieder ähnliche Fragen auf: Was kostet die Jagd und wer hat ein Interesse sie zu bezahlen? Für die Täter fängt das eigentliche Problem oft erst nach der Tat an: "Wir haben Fälle gesehen, wo die Diebstähle, die Einbrüche sehr gut vorbereitet waren. Aber der Absatz sehr dilettantisch war. Mitunter wussten die Täter gar nicht, was sie da erbeutet haben", sagt René Allonge vom LKA Berlin.