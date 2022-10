Wiens verborgene Palais (3/3)

Palais Erzherzog Wilhelm - Deutschmeisterpalais

Quelle: ORF/Clever Contents

Im dritten und letzten Teil dieser neuen Reihe besucht Karl Hohenlohe dieses Kleinod, in dem heute die zweihundert Mitarbeiter des OPEC Funds for International Development arbeiten und zu dem die Öffentlichkeit daher keinen Zutritt hat.



Außerdem lässt sich Karl Hohenlohe vom Besitzer des Palais Rasumofsky vom Festsaal bis in den Keller führen. Hier residierte einst der geheime Botschafter des Zaren beim Wiener Hof, Andrei Kirillowitsch Rasumofsky.



Und wir statten der französischen Botschaft am Wiener Schwarzenbergplatz einen Besuch ab, die die meisten Menschen ebenfalls nur von außen kennen. Dieses Palais wurde von Beginn an als Botschaft geplant, die Pläne aus dem Jahr 1901 stammen vom französischen Architekten Georges Chedanne. (Bild oben)