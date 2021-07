Von Mariazell bis Loretto - Wallfahrt in Österreich

Wieso machen sich immer mehr Menschen auf den Weg, wallfahrten oder pilgern? "Es ist nicht mehr die Suche nach Heilung und Wunder, sondern die Such nach dem Sinn des Lebens", sagt Universitäts-Professor Helmut Eberhart. Er unterrichtet in Graz am Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Wallfahrt. Der Vorarlberger Bischof Benno Elbs glaubt, dass die Menschen in Zeiten der Unsicherheit und des Umbruchs nach Anker suchen.