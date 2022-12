Urban Art: Wem gehört die Stadt? (3/3) - Re:claim

Baupläne für das RAW-Gelände in Berlin lassen einen Umbruch vermuten. Auch in Frankfurt werden Freiräume knapp, wie Case Maclaim in seinem Atelier in der Naxoshalle zu spüren bekommt. In Wiesbaden bemalt er eine Fassade in Kooperation mit einer Wohnungsbaugesellschaft und zeigt damit, dass nicht unbedingt jede Kooperation direkt etwas Schlechtes mit sich bringen muss.