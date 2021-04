Kultur

Traumwerk - Modellbahn und Spielzeugwelt

Im Berchtesgadener Land, in Anger bei Bad Reichenhall, hat Hans-Peter Porsche seine riesige Sammlung an Blechspielzeugen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In Form einer liegenden Acht gebaut, lädt das "Traumwerk" zu einer Zeitreise durch die Spielzeugwelt des 20. Jahrhunderts.

Datum: 01.05.2021