Tiber, Stolperstein und Kosher Burger

Synagoge in Rom

Quelle: ORF/Mathilde Schwabeneder-Hain

Die wieder gewonnene Freiheit dauerte jedoch nur einige Jahrzehnte. Schon bald bedrohte der Faschismus das jüdische Leben. Die 1938 vom Mussolini-Regime erlassenen Rassengesetze verbannten Juden und Jüdinnen aus dem öffentlichen Leben. Und sie verloren ihre Arbeitsplätze.



Unter der Besetzung durch die Hitler-Truppen wurden allein am 16. Oktober 1943 mehr als eintausend Juden und Jüdinnen nach Auschwitz deportiert. Heute erinnern sogenannte Stolpersteine, eingelassen in die Gehsteige des Viertels, an die Opfer des NS-Regimes.