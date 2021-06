Geiger Aleksey Igudesman

Quelle: ORF/All4Media.

Was passiert, wenn sich international renommierte Künstlerinnen und Künstler ihrer gewohnten Wirkungsstätte, wie etwa dem Konzertsaal oder der Opernbühne entrissen, auf sich alleine gestellt dem Publikum präsentieren?



Das multimediale Projekt "Stars on Street" liefert darauf auf unterhaltsame Weise Antworten und begleitet Aleksey Igudesman, Ildikó Raimondi, Martin Grubinger, Natalia Ushakova und Herbert Lippert (Bild oben) bei dem Versuch, sich als Straßenkünstler in Szene zu setzen.