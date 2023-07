Sir Michael Caine - Vom Arbeiterkind - zum Hollywoodstar

Michael Caine berichtet von seinen Erfahrungen mit Ruhm, Geld und Drogen. Er erzählt von seiner großen Liebe Shakira Caine, erinnert sich an Filmflops und andere Niederlagen. Er erzählt von seiner großen Liebe Shakira Caine, erinnert sich an Filmflops und andere Niederlagen. Die Dokumentation berichtet auch vom Schriftsteller Michael Caine und seinen Büchern wie "Acting in Film" und "Blowing the Bloody Doors Off". Aus seiner neusten Biografie erzählt er selbst, gibt Hinweise und verrät Tipps für Schauspieler.