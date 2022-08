See Me - A Global Concert

Marin Alsop, Chefdirigentin des RSO Wien.

Quelle: ORF/World Economic Forum

Die Darbietungen von Solist Yo-Yo Ma, jungen Ensembles und Chören, sowie dem Radio Symphonie Orchesters des ORF wurden in Österreich, Brasilien, China, Italien, Südafrika und in den USA in Szene gesetzt - sowie in Afghanistan, wo nach Machtübernahme der Taliban ein derartiges Projekt künftig wahrscheinlich nicht mehr realisierbar sein wird. Für Regisseurin Bernadette Wegenstein waren die Dreharbeiten auch ein enormes logistisches Unterfangen, musste sie doch mit zahllosen pandemiebedingten Restriktionen zurechtkommen. Musikalisches Herzstück von "See Me" ist Beethovens "Pastorale".

Im Bild oben der Drakensberg Boys Choir, Südafrika.