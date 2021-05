My Home is my Castle - Bewohnte Burgen in Nord- und Südtirol

Schloss Enn bei Montan, in dieser Kammer schlief einst Kaiser Maximilian.

Quelle: ORF/Landesstudio Tirol

In dem Film von Teresa Andreae öffnen alteingesessene Grafen und neue Schlossherren in Nord- und Südtirol ihre noch nie gefilmten Privatgemächer und zeigen, wie sich das Leben in den prunkvollen Räumen abspielt.



Der venezianische Graf Ernesto Rubin de Cervin Albrizzi lebt zum Beispiel im Sommer auf Schloss Enn in Montan bei Bozen und im Winter in einem seiner Palazzi in Venedig.

Sein Schloss verschließt der bescheidene, elegante Musiker vor Schaulustigen, er komponiert unter gotischen Gewölben und schläft in einem Saal, in dem schon Kaiser Maximilian genächtigt hat.