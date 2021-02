Murugans Hochzeit - Das größte Hindu-Fest der Seychellen

Hindu-Fest im Sri Navasakthi Vinayagar Temple

Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Angelica V. Marte

Im Mittelpunkt des Filmes steht das hinduistische Skantha Sasti Fest. Das farbenfrohe Hochzeitsfest feiert eine göttliche Eheschließung. Vordergründig wird der Ehebund von Lord Murugan mit den Gottheiten Devasena und Valli gefeiert.



Nach dem spirituell tieferen Verständnis des Shakti-Glaubens geht es dabei um die höchstrangige Göttlichkeit des weiblichen Prinzips der Schöpfung. Dieses Skantha Sasti Fest wird vor allem in Südindien und in der gesamten indischen Diaspora - so auch auf den Seychellen - gefeiert. Wie alle Hindu-Zeremonien ist es ein höchst symbolträchtiges Ereignis, das tiefe Glaubensweisheiten vermittelt.



Ein Film von Werner Zips