Mein Triest

Cornelia Vospernik befragt den Bürgermeister zu den Revitalisierungsplänen für den historischen Hafen. Sie trifft einen fast 106 Jahre alten Autor, der die wechselvolle Geschichte der Stadt wie kein anderer verkörpert, und besucht einen der dunkelsten Orte: das einzige ehemalige KZ auf italienischem Boden.



Weiters erzählt Firmenchef Andrea Illy, warum der Kaffee gerade in seiner Stadt so groß wurde. Neben einem Ausflug in die Kaffeehaus- und Esskultur von Triest darf auch das wohl skurrilste Seebad Europas nicht fehlen: noch immer sind dort Frauen und Männer durch eine Mauer voneinander getrennt.