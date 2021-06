Für das WELTjournal findet ORF-Korrespondent Ernst Gelegs heraus, wie echte böhmische Knödel zubereitet werden und warum tschechisches Bier so süffig ist. Weiters erkundet er, warum böhmisches Glashandwerk weltweit so begehrt ist und wirft einen Blick ins Innere der spätmittelalterlichen astronomischen Uhr auf dem Rathausturm am Altstädter Ring. Und er geht der Frage nach, warum Prag bei vielen Touristen als Stadt der Erotik gilt.