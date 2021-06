Mein New York

New York ist das pralle Leben, die bevölkerungsreichste Metropole der USA, die rund um die Uhr Kunst, Kulinarik und Unterhaltung zu bieten hat. ORF-Moderatorin Angelika Ahrens kennt New York wie ihre Westentasche. Nach Jahren des Pendels zwischen den USA und Österreich ist sie vor zwei Jahren ganz nach New York gezogen.