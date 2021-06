Mein Hongkong

Raimund Löw vor den Verkaufsständen des daoistischen Tempels der Göttin der Gnade in Hongkong.

Quelle: ORF

In Hongkong begegnen sich Ost und West, aber unter den von Peking vorgegebenen Regeln. Dank eines Sonderstatus sind Pressefreiheit und Rechtsstaat garantiert. Doch der wachsende Druck aus Peking ist überall zu spüren. ORF-Außenpolitikexperte Raimund Löw hat während seiner Korrespondentenzeit in China oft aus Hongkong berichtet. In seinem WELTjournal-Stadtporträt geht der Frage nach, wie die Bürger Hongkongs sich als Teil der neuen Supermacht China fühlen.



Er begleitet Arme und Reiche, demokratische Oppositionelle und pekingtreue Regierungsvertreter in ihrem Hongkonger Alltag. Von der demokratischen Studentenbewegung von 2014 etwa ist nicht mehr viel geblieben. Studentenführer Joshua Wong, der wegen der Proteste monatelang im Gefängnis saß, bleibt dennoch optimistisch: "Die Demokratiebewegung hat die Jugend ermutigt, sich weiter politisch zu engagieren". An der Universität Hongkong betreibt Professor Fu King Wa ein eigenes Programm, das sogenannte "Weiboscope", das Postings, die der chinesischen Zensur zum Opfer fallen, abfängt, bevor sie gelöscht werden - und dokumentiert damit das Auf und Ab der Zensur auf dem Festland.